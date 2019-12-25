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Больница им. Семашко в Петербурге планирует вернуться к штатной работе в конце июля
Сегодня, 17:10
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nadezhda_sib

Больница им. Семашко в Петербурге планирует вернуться к штатной работе в конце июля

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В Петербурге перепрофилированные стационары будут постепенно возвращаться к плановой работе.

Городская многопрофильная больница №38 имени Семашко Н.А. возвращается к приему плановых пациентов. С 27 июля начнут работу Отделения неврологической реабилитации, сообщила пресс-служба медучреждения "ВКонтакте".

Последние пациенты были либо выписаны, либо переведены в другие стационары города 18 июля. После этого в больнице занялись масштабной дезинфекцией помещений. 

Проведены генеральная уборка помещений, обработка оборудования, поверхностей и инструментария. С поверхностей отобрано более 40 проб на наличие РНК вируса Covid-19, после получения результатов корпуса будут окончательно готовы к приему пациентов.

говорится в сообщении. 

Сотрудники, работавшие в инфекционном стационаре, находятся на двухнедельном карантине. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 27 июля к штатной работе вернутся четыре федеральных стационара

Фото: vk.com/gb38_spb

Теги: больница семашко, перепрофилированная больница, стационар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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