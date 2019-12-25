Больница им. Семашко в Петербурге планирует вернуться к штатной работе в конце июля

В Петербурге перепрофилированные стационары будут постепенно возвращаться к плановой работе.

Городская многопрофильная больница №38 имени Семашко Н.А. возвращается к приему плановых пациентов. С 27 июля начнут работу Отделения неврологической реабилитации, сообщила пресс-служба медучреждения "ВКонтакте".

Последние пациенты были либо выписаны, либо переведены в другие стационары города 18 июля. После этого в больнице занялись масштабной дезинфекцией помещений.

Проведены генеральная уборка помещений, обработка оборудования, поверхностей и инструментария. С поверхностей отобрано более 40 проб на наличие РНК вируса Covid-19, после получения результатов корпуса будут окончательно готовы к приему пациентов. говорится в сообщении.

Сотрудники, работавшие в инфекционном стационаре, находятся на двухнедельном карантине.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 27 июля к штатной работе вернутся четыре федеральных стационара.

Фото: vk.com/gb38_spb