Федеральные стационары начнут принимать пациентов по своему профилю с 27 июля

Половина коечного фонда для приема больных коронавируса на данный момент свободна.

Федеральные стационары в Петербурге, которые были перепрофилированы для приема больных коронавирусом, возвращаются к оказанию плановой и экстренной помощи. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Речь идет о Центре им.В.А. Алмазова, 442-м военном клиническом госпитале, Институте фтизиопульмонологии и Педиатрическом университете. Они возобновят обычную работу с 27-го июля. Перед этим в учреждениях проведут масштабную санитарную обработку.

С 3 августа к штатной работе также приступят Клиническая больница им. Петра Великого Медицинского Университета им. И.И. Мечникова и Первый Медицинский Университет. С 10 августа ― окружной научно-клинический центр им. Л.Г.Соколова.

Учреждения могут восстановить работу по профилю в связи с тем, что на сегодняшний день половина коек для приема больных с коронавирусом в Петербурге свободна.

Отметим, что в Петербурге постепенно снижается число заражений коронавирусом.

Фото: vk.com/almazovcentre