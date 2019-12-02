На Комендантском проспекте открылась новая школа

Школа приняла учеников 1 сентября.

Во вторник, 1 сентября, новая школа №573 на Комендантском проспекте открыла свои двери. Школа, рассчитанная на 1,1 тысячу мест, первая в жилом комплексе "Чистое небо".

В школе также есть два бассейна, два спортивных зала и мастерские, а во дворе стадион. На открытии и первой линейке присутствовал губернатор. Градоначальник пожелал первоклассникам радости от учебы. Глава города поблагодарил учителей, которые оставались с детьми в непростое время коронавируса. Директору школы вручили сертификат на комплекс оборудования для инновационного преподавания основ безопасности жизнедеятельности, а школьники получили комплект книг "Моя первая библиотека".

Ранее мы писали, что с 1 сентября возобновят работу "школьные" маршруты автобусов.

Фото: gov.spb.ru