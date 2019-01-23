C 1 сентября возобновят работу "школьные" маршруты автобусов

Маршруты были отменены в апреле из-за коронавирусных ограничений.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что с 1 сентября возобновят работу отмененные "школьные" маршруты.

Так, автобус №1Л будет курсировать по маршруту "вокзал города Ломоносова – деревня Малая Ижора"; автобус №356Ш – от улицы Шахматова в Петродворцовом районе до ж/д платформы "Старый Петергоф". Также будет курсировать автобус №415Ш по маршруту "Вокзал города Зеленогорска - Выборгское шоссе, 764 км".

Также будут ходить трамвай №56 от завода "Северная верфь" до проспекта Маршала Казакова, троллейбус №33 от проспекта Солидарности до Суворовского проспекта, а также автобус №369 по маршруту "Петрославянка – Металлострой, Центральная улица".

Сейчас движение транспорта восстановлено на 98%.

Ранее мы писали, что губернатор поздравил с Днем знаний петербургских школьников и учителей.

Фото: twitter.com