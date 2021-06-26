Автобусы для детей-сирот передали семи учреждениям Ленобласти

Автобусы будут направлены в школы Ивангорода, Никольского, Выборга, Толмачева, Сиверского, Свирьстроя и Кингисеппа.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сделал подарок школам региона, передав им семь новых автобусов марки "Газель бизнес". Эти автомобили рассчитаны на 15 пассажиров и одно водительское место.

Автобусы будут направлены в школы Ивангорода, Никольского, Выборга, Толмачева, Сиверского, Свирьстроя и Кингисеппа.

Кроме того, в этом году за счет средств областного бюджета в школах проводятся работы по строительству спортивных площадок для детей, ремонту помещений и инженерных сетей. В Ленинградской области функционируют десять государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые с 1 января перешли под управление комитета по социальной защите.

Ранее мы сообщили о том, что производитель шипов из Ленобласти нарастил выработку на 37%.

Фото: Правительство Ленобласти