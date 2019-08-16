Губернатор поздравил с Днем знаний петербургских школьников и учителей

Главными участниками праздника остаются первоклассники.

Губернатор Петербурга поздравил школьников и учителей с наступающим Днем знаний.

Так, более 500 тысяч учеников вернутся в школы после долгого отсутствия. Глава города считает, что на этом празднике всегда остаются первоклассники. В этом году их число достигнет 62 тысяч. Александр Беглов пожелал первоклассникам ярких открытий и отличных оценок.

Также во многих школах появилась современная техника и новые учебники. Где-то открылись бассейны, спортивные площадки и новое оборудование.

Ранее мы писали, что в Петербурге 1 сентября откроются девять новых школ и четыре детсада.

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