  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор поздравил с Днем знаний петербургских школьников и учителей
Сегодня, 15:54
59
smirenny

Губернатор поздравил с Днем знаний петербургских школьников и учителей

0 0

Главными участниками праздника остаются первоклассники.

Губернатор Петербурга поздравил школьников и учителей с наступающим Днем знаний. 

Так, более 500 тысяч учеников вернутся в школы после долгого отсутствия. Глава города считает, что на этом празднике всегда остаются первоклассники. В этом году их число достигнет 62 тысяч. Александр Беглов пожелал первоклассникам ярких открытий и отличных оценок.

Также во многих школах появилась современная техника и новые учебники. Где-то открылись бассейны, спортивные площадки и новое оборудование.

Ранее мы писали, что в Петербурге 1 сентября откроются девять новых школ и четыре детсада.

Фото: pixabay

Теги: день знаний
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии