В Петербурге 1 сентября откроются девять новых школ и четыре детсада

В Невском районе уже завтра учеников примут сразу три новых школы.

В Петербурге 1 сентября свои двери откроют новые школы и детские сады. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В Невском районе уже завтра учеников примут сразу три новых школы. Школа, которая находится на Архивной улице, рассчитана на 1650 учеников. В учреждении есть два бассейна, два спортзала, мастерские, медкабинет, зал хореографии, помещения для творчества. На территории школы есть беговые дорожки, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола.

На Дальневосточном проспекте откроется второе здание школы №691, рассчитанное на 825 школьников. В здании есть два бассейна и на территории – большой стадион. В школу на Нерчинской улице также смогут ходить 825 детей. При школе будет действовать отделение дополнительного образования.

В Пушкинском районе после реконструкции откроются два корпуса гимназии № 406 — на Леонтьевской и Церковной улицах. В первом корпусе будут учиться старшеклассники, а во втором — начальные классы.

В Приморском районе на Комендантском проспекте откроется новая школа для 1100 учеников. В школе имеются два бассейна, два спортзала, также в учреждении созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также новые школы откроются во Фрунзенском районе на Южном шоссе, в Красносельском районе на Российском бульваре и на улице Маршала Казакова.

Помимо школ начнут работать новые детские сады в Василеостровском, Приморском, Петродворцовом и Курортном районах.

Школа искусств в Приморском районе готовится ко встрече с первыми учениками.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга