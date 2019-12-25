Школа искусств в Приморском районе готовится ко встрече с первыми учениками

Учреждение расположено на Туристской улице.

Школа искусств на Туристской улице готовится встречать первых учеников. Как рассказали в пресс-службе Смольного, учреждение рассчитано на 500 учащихся в хореографическом, театральном и музыкальном отделениях.

Возводить школу начали в конце 2013 года, а совсем недавно она получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Строительство было долгим из-за четырех смен подрядчика, расторжения контрактов из-за грубых нарушений сроков работ. Завершить строительство смог АО "Монолитстрой", взявшийся за школу в прошлом июле.

Отмечается, что в школе оборудованы фойе, актовый зал, костюмерные комнаты, а также библиотека и осветительная и звуковая комнаты.

Ранее мы сообщали, что в новом учебном году в школах возобновят работу "продлёнки".

Фото: пресс-служба Смольного