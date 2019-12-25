В новом учебном году в школах возобновят работу "продлёнки"

Группы сформируют из учеников одного класса.

С 1 сентября в петербургских школах заработают также и группы продленного дня. Как сообщили в пресс-службе Смольного, "продлёнки" продолжат работу, чтобы дети не оставались без присмотра родителей.

В школах позаботятся о том, чтобы риск заражения у детей был сведен к минимуму. Отмечается, что каждая группа продлёнки будет формироваться только из учеников одного класса, а занятия будут проходить в закрепленных за классами кабинетах. Планируется, что группы создадут по заявкам родителей учеников 1-4 классов в 663 школах города, в некоторых учреждениях заработают и продлёнки для учеников 5-6 классов. Режим работы групп продленного дня каждая школа определит сама.

Ранее мы писали, что детские школы искусств в Петербурге заработают с 14 сентября.

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