Детские школы искусств в Петербурге заработают с 14 сентября

До этого времени в школах проведут вступительные испытания.

Детские школы искусств в Петербурге начнут работу с 14 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного. Соответствующее изменение внесли в постановление правительства города о мерах противодействию коронавирусной инфекции.

Известно, что вступительные испытания в учреждения допобразования в сфере культуры проведут до 14 сентября со всеми санитарными требованиями. Точные даты таких экзаменов можно найти на сайтах конкретных учреждений. Приказом Минкульта прием на обучение в школы искусств продлится до 30 сентября, а при наличии свободных мест процедура может идти и до 30 ноября включительно.

Ранее мы рассказывали, что в День знаний в Петербурге начнут работать 687 школ.

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