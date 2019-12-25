В День знаний в Петербурге начнут работать 687 школ

Во вторник, 1 сентября, в 637 петербургских школах пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Об этом сообщил губернатор города в ходе ежегодного Городского педагогического совета.
Напомним, что в мероприятиях примут первоклассники и выпускники 11-ых классов. Всего на линейки придут 530 тысяч школьников.
Администрация города активно сотрудничает с Роспотребнадзором по вопросам обеспечения безопасности учеников и их родителей на мероприятиях. Так, для соблюдения противоэпидемических мер количество сопровождающих ограничено и введен масочно-перчаточный режим.
Кроме того, расписание уроков будет смещено с учетом проведения дезинфекций в кабинетах. Также школьникам какое-то время придется обойтись без массовых мероприятий.
Ранее мы рассказали о том, что школы в Петербурге закупили для учителей защитные экраны.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все