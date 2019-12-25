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В День знаний в Петербурге начнут работать 687 школ
Сегодня, 18:20
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lizapoluda

В День знаний в Петербурге начнут работать 687 школ

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На торжества придут 530 тысяч первоклассников и выпускников.

Во вторник, 1 сентября, в 637 петербургских школах пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Об этом сообщил губернатор города в ходе ежегодного Городского педагогического совета.

Напомним, что в мероприятиях примут первоклассники и выпускники 11-ых классов. Всего на линейки придут 530 тысяч школьников.

Администрация города активно сотрудничает с Роспотребнадзором по вопросам обеспечения безопасности учеников и их родителей на мероприятиях. Так, для соблюдения противоэпидемических мер  количество сопровождающих ограничено и введен масочно-перчаточный режим.

Кроме того, расписание уроков будет смещено с учетом проведения дезинфекций в кабинетах. Также школьникам какое-то время придется обойтись без массовых мероприятий.

Ранее мы рассказали о том, что школы в Петербурге закупили для учителей защитные экраны.

Фото: Pixabay

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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