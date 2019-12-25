А масочный режим в школах Петербурга обязателен только для сотрудников пищеблока.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что школы в Петербурге закупили для учителей защитные экраны. Об этом сообщила врио председателя комитета по образованию Смольного Ирина Асланян.

По её словам, защитные экран появятся не во всех школах Северной столицы. С начала учебного года в учебных заведениях будет действовать масочный режим для сотрудников пищеблока.

Учителям и школьникам также рекомендуют ходить в средствах защиты, но это не является обязательным.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга и Ленобласти рассказали об общих итогах борьбы с коронавирусом.

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