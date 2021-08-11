В Невском районе открылась новая школа искусств: "Строительный Петербург" показал её с высоты птичьего полёта

В школе предусмотрены классы для музыкальных, театральных и хореографических занятий, а также два зрительных зала: малый на 200 мест и большой театрально-концертный на 600 мест.

Новый центр культуры и творчества появился на Союзном проспекте в Невском районе. Это Детская школа искусств имени М.И. Глинки, построенная в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). "Строительный Петербург" представил видеокадры с высоты птичьего полёта, на которых видно, как масштабно и современно выглядит здание.

Пространство полностью приспособлено для маломобильных групп населения.

По словам председателя Комитета по строительству Игоря Креславского, проект станет важным шагом в развитии культурной и образовательной инфраструктуры города.

Это не просто здание, это инвестиции в будущее нашего города, в его культурное и образовательное развитие. Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству

Для Невского района, где активно строятся новые жилые комплексы, открытие школы искусств означает расширение возможностей для дополнительного образования детей и проведение культурных мероприятий. Уже в этом году юные жители района смогут начать обучение и реализовывать свои творческие способности в новых аудиториях.

