В Петербурге открыли третье здание ДШИ имени Глинки

Его площадь составила почти 9 тыс. квадратных метров, здесь смогут заниматься 680 учащихся.

Губернатор Александр Беглов и председатель парламента Северной столицы Александр Бельский открыли третье здание Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки на Союзном проспекте. Его площадь составила почти 9 тыс. квадратных метров, здесь смогут заниматься 680 учащихся, сообщили в Смольном.

В учреждении оборудованы два концертных зала: большой на 600 мест и малый на 200 человек. В ДШИ будут работать театральное, хореографическое и хоровое отделения.

В здании будут развивать свой талант юные музыканты, артисты, танцовщики. Созданы хорошие классы для занятий и репетиций, концертные залы. Когда мы утверждали проект, директор школы попросила сделать оркестровую яму в большом зале. Александр Беглов, губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что особняк Захара Мишукова получил художественную подсветку.

Фото: пресс-служба Смольного