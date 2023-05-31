В Невском районе открывается современный центр культуры для детей

Школа искусств носит имя композитора Михаила Ивановича Глинки.

На Союзном проспекте в Петербурге завершилось строительство нового центра культуры и творчества для детей и подростков. Здание разместилось по адресу: Союзный пр., д. 5, корп. 1, стр. 1, и станет одной из ключевых площадок для развития детских талантов в Невском районе. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Комплекс спроектирован как пространство, где объединены разные направления искусства. Здесь будут работать хореографическое, театральное и музыкальное отделения, а продуманная планировка позволяет разделить шумные и тихие зоны. Это создаст комфортные условия и для индивидуальных занятий, и для репетиций в группах.

В центре оборудованы два зрительных зала: малый — на 200 мест и большой театрально-концертный — на 600. Последний оснащён современной сценой с авансценой и арьерсценой, а также всем необходимым для проведения концертов и спектаклей. Залы полностью адаптированы для зрителей с ограниченной мобильностью.

Кроме учебных кабинетов, в здании предусмотрены буфет, медицинский кабинет, гримёрные, помещения для хранения декораций и технические зоны с оборудованием для света, звука и видеопроекций.

Проект новой Детской школы искусств имени М.И. Глинки – яркий пример реализации комплексного подхода к формированию комфортной городской среды, где каждый житель имеет доступ к возможностям для саморазвития и творчества. Комитет по строительству продолжает системную работу по возведению современных объектов социальной инфраструктуры по всему городу. Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству Санкт‑Петербурга

Новый центр носит имя композитора Михаила Ивановича Глинки. Школа уже открыла свои двери и наполнилась детскими голосами, музыкой и танцами.

Фото: портал "Строительный Петербург"