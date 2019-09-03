Минкультуры планирует оснастить 51 детскую школу искусств в новых регионах в 2023 году

Ольга Любимова рассказала о развитии творчески одаренных детей в стране.

Сеть российских детских школ искусств увеличилась на 147 учреждений в связи с вхождением в состав страны новых регионов. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания при участии главы государства Владимира Путина сделала министр по культуре Ольга Любимова. Чиновница добавила, что Минкульт страны в 2023 году планирует оснастить более 50 школ искусств в новых регионах, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Сеть детских школ искусств в нашей стране приросла учреждениями и новых регионов. В 147 школах искусств обучается около 30 тысяч творчески одаренных детей. Программы школ новых регионов мы приводим в соответствие с федеральными требованиями. Ольга Любимова, глава Минкульта РФ

Ольга Любимова добавила, что важным моментом в процессе интеграции Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик в единое культурное пространство России стало включение их коллективов в федеральную гастрольную систему. С февраля по май текущего года состоялось около сотни показов в рамках гастролей пяти донецких коллективов. Эти мероприятия посетили жители 50 городов страны. Сейчас продолжаются гастроли Луганского русского драмтеатра, спектакли которого увидят жители и Краснодара, и Майкопа, и Ставрополя, и Элисты, и Ростова-на-Дону

Порядка 200 акций пройдёт в рамках проекта "Санкт-Петербург – культурная столица Содружества".

Фото и видео: Правительство России