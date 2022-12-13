Порядка 200 акций пройдёт в рамках проекта "Санкт-Петербург – культурная столица Содружества"

Город будет расширят культурные связи с зарубежными партнёрами.

В пятницу, 7 апреля, в Северной столице прошло первое заседание оргкомитета программы "Санкт-Петербург – культурная столица Содружества". Встречей по видеосвязи руководила министр культуры России Ольга Любимова. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В мероприятии приняли участие представители нескольких ведомств. Они обсудили возможные варианты организации мероприятий, направленных на укрепление культурных связей с зарубежными партнёрами.

Любимова отметила, что Петербург традиционно считается одним из культурных символов страны. Также она подчеркнула, что в рамках будущей программы будет проведено примерно 200 федеральных и городских событий при участии российских и петербургских культурных учреждений, творческих коллективов, представителей библиотечного и музейного сообщества, писателей. Также к мероприятиям присоединятся представители стран СНГ.

Ранее мы сообщили о том, что "Союз промышленных краеведов" начал работу в Петербурге.

Фото: Piter.TV