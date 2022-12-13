"Союз промышленных краеведов" начал работу в Петербурге

Площадка создана для коммуникации и обмена опытом. На данный момент в союзе состоят 15 промышленных краеведов.

В Северной столице создали "Союз промышленных краеведов". О площадке в беседе с "Петербургским дневником" рассказал его основатель, промышленный краевед Александр Треугольников.

По словам руководителя площадки, она создана для коммуникации и обмена профессиональным опытом. На данный момент в союзе состоят 15 промышленных краеведов со всей России, каждый из которых проводит собственные исследования. Участники союза уже организовали несколько выставок и лекций по заводам "Самсон" и "Светлана".

Кроме того, собеседник издания рассказал о своём инфорпроекте "Треугольник": он был основан в 2009 году и включал в себя проведение бесплатных месячных выставок и лекций по истории и продукции завода "Красный треугольник" и фабрики "Красное знамя".

Спрос был и остается большим. Затем снял несколько короткометражек по истории "Треугольника", завел блог, где публикую свои исследования по разным фабрикам города. За несколько лет проект качественно вырос. Это привлекло внимание других начинающих исследователей в этой области. Первое время я помогал им и делился опытом, и как раз не так давно принял решение о создании "Союза промышленных краеведов. Александр Треугольников, основатель "Союза промышленных краеведов"

Ранее мы сообщили о том, что за год в Петербурге возросло число учеников в воскресных и православных школах.

Фото: личный архив Александра Треугольникова