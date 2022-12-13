За год в Петербурге возросло число учеников в воскресных и православных школах

Также в некоторых приходах открыты учебные группы, в которых могут заниматься и взрослые.

За 2022 год в Северной столице возросло количество детей, которые обучаются в воскресных и православных школах. Об этом "Невским Новостям" сообщила руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

По словам Родомановой, на данный момент в Петербургской епархии есть 233 воскресные школы и воскресные группы. Наиболее крупные из них называются духовно-просветительскими центрами: всего в Петербурге насчитывается 50 подобных заведений. Также в некоторых приходах открыты учебные группы, в которых могут заниматься и взрослые.

За прошедший год число воскресных школ выросло примерно на 15 %. В это число (233) не входят учебные группы на приходах, занимающиеся со взрослыми. Такие занятия называются приходской катехизацией, они проходят в форме лекториев, клубов, встреч, курсов. Наталья Родоманова, руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии

Средний возраст воспитанников воскресных и православных школ варьируется от 8 до 11 лет. В общей сложности там обучаются примерно 5 тыс. детей, также в процессе задействованы 2 тыс. взрослых. Широкомасштабным наставничеством занимаются 180 городских приходов.

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