Земельные участки в Ленобласти стали меньше интересовать покупателей

Самый дешевый загородный участок в 47 региона находится в деревне Поддубье.

Спрос на земельные участки в Ленинградской области снизился: покупать такой тип недвижимости в 2023 году стали реже на 4,7 %. Однако объем предложений увеличился на 11 %.

Как стало известно "Невским Новостям" от "Авито", самый дешевый загородный участок в 47 региона находится в деревне Поддубье. Земельный участок, общей площадью 90 соток, стоит 21 500 рублей за сотку. Самый дорогой загородный участок находится в поселке Бугры, продавец хочет за него 4,8 млрд рублей. Площадь участка – 29,8 га.

В среднем, в Ленобласти загородный дом на семью из четырех человек с участком шесть соток можно купить за 740 тысяч рублей.

Ранее Государственная экологическая экспертиза одобрила проект мусороперерабатывающегозавода "Дубровка" под Всеволожском.

Фото: unsplash.com (Nick Night)