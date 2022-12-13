Росприродназдор выдал положительное заключение мусороперерабатывающему заводу "Дубровка"

Предприятие является вторым проектом «Невского экологического оператора» (НЭО) в 47-ом регионе. Завершение работ намечено на 2024 год.

Государственная экологическая экспертиза одобрила проект мусороперерабатывающегозавода "Дубровка" под Всеволожском. Как пишет "Ъ-СПб", недавно соответствие проектной документации требованиям экологии в сфере охраны окружающей среды подтвердила Комиссия Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Отметим, что предприятие станет вторым из трёх проектов "Невского экологического оператора" (НЭО) в 47-ом регионе. Оно получило положительное заключение Росприроднадзора на ближайшие 5 лет. При создании завода потребуется перевести земельный участок из лесного фонда в статус промышленной территории. Соответствующее распоряжение уже подготовлено правительством.

Напомним, что согласно инвестиционной программе НЭО 2022 года, всего было запланировано возвести 3 предприятия для обработки отходов в Ленобласти: помимо КПО "Дубровка", речь идёт о КПО "Островский" и КПО "Юго-Западный" в Ломоносовском районе. Мощность каждого предприятия составляет около 600 тыс. т. Все работы необходимо завершить до конца 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что делегациям стран СНГ показали производство лекарств от рака в Петербурге.

Фото: Pxhere