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Делегациям стран СНГ показали производство лекарств от рака в Петербурге
Сегодня, 14:00
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Делегациям стран СНГ показали производство лекарств от рака в Петербурге

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Основная задача компании – импортозамещение.

Делегации из восьми стран СНГ побывали на петербургском производстве, где изготавливают лекарства от рака. Коллег из других стран пригласили на петербургский фармакологический завод. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург". 

Делегатам показали новое производство, на котором выпускают препараты от онкологи. Фармацевты используют отечественные компоненты. 

Основная задача компании – импортозамещение. Поэтому завод занимается разработкой инновационных лекарств. Здесь производят лекарства от различных опухолей, гепатита и диабета. Всего завод выпускает 45 препаратов.

Ранее на Piter.tv: до 6 апреля петербуржцы могут бесплатно провериться на туберкулез в мобильном флюорографе.

Фото: Pxhere

Теги: здоровье, лекарство от рака, медицина, петербургский фармакологический завод, страны снг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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