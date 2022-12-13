Делегациям стран СНГ показали производство лекарств от рака в Петербурге

Основная задача компании – импортозамещение.

Делегации из восьми стран СНГ побывали на петербургском производстве, где изготавливают лекарства от рака. Коллег из других стран пригласили на петербургский фармакологический завод. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Делегатам показали новое производство, на котором выпускают препараты от онкологи. Фармацевты используют отечественные компоненты.

Основная задача компании – импортозамещение. Поэтому завод занимается разработкой инновационных лекарств. Здесь производят лекарства от различных опухолей, гепатита и диабета. Всего завод выпускает 45 препаратов.

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Фото: Pxhere