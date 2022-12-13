До 6 апреля петербуржцы могут бесплатно провериться на туберкулез в мобильном флюорографе

Чтобы пройти обследование, нужно предъявить паспорт.

До 6 апреля Городской противотуберкулезный диспансер проводит акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Жители Петербурга могут провериться на туберкулез, не заходя в поликлинику. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава города.

На улицах Северной столицы появились мобильные флюорографы, в которых горожане могут пройти бесплатное обследование. Их установили на юге города. Так, 31 марта с 15.00 до 20.00 будет работать мобильный пункт около ТЦ "Питер Радуга". Здесь горожане могут задать вопросы медикам. 3 апреля с 11.00 до 15.00 проверить здоровье предлагают в мобильном флюорографе у метро "Звездная". 6 апреля с 11.00 до 15.00 пациентов будут принимать у метро "Бухарестская".

Чтобы пройти обследование, нужно предъявить паспорт.

Ранее на Piter.tv: жителям Петербурга назвали симптомы туберкулеза, которым может заболеть каждый.

Фото: Телеграм / Комздрав СПб, pexels