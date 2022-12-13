Жителям Петербурга назвали симптомы туберкулеза, которым может заболеть каждый

По словам медиков, туберкулез часто протекает бессимптомно.

Жителям Петербурга назвали симптомы туберкулеза. В Роспотребнадзоре рассказали, что это заболевание встречается не только у людей с низким уровнем жизни, но и у тех, кто просто часто испытывает стрессы и имеет некоторые лишения в повседневной жизни. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

По словам медиков, туберкулез часто протекает бессимптомно. Поэтому жителям важно вовремя проходить диспансеризацию и специальные диагностические центры. В ведомстве отметили, что заболеть может каждый, потому что бактериям все равно, где жить. Следовательно, проходить чек-ап в медицинских учреждениях нужно всем.

У зараженных иногда проявляются симптомы. Оперативно нужно посетить врача, если человека мучает кашель более двух-трех недель, он чувствует боль в грудной клетке, замечает "ржавую мокроту", в плевках видит кровь. Кроме того, при туберкулезе поднимается температура тела, снижается вес, мучает слабость, есть повышенная потливость.

При выявлении одного или нескольких из вышеперечисленных симптомов необходимо обратиться к врачу-терапевту или фтизиатру.

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