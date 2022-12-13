В Петербурге с 21 марта сняли запрет на посещение больниц

Масочный режим рекомендуется соблюдать в больницах и поликлиниках.

С 21 марта в Петербурге сняли запрет на посещение стационаров. Ношение масок в медицинский учреждениях теперь носит рекомендательный характер. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

Отменить действие постановления главного государственного санитарного врача по Петербургу от 13 декабря 2022 года "Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022—2023 годов. Наталия Башкетова, главный ветеринарный врач

Масочный режим рекомендуется соблюдать в больницах и поликлиниках. Кроме того, Башкетова посоветовала использовать средства индивидуальной защиты в учреждениях социального обслуживания.

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Фото: Piter.tv