В Петербурге продолжается волна отмен концертов

Артисты считают, что сейчас ситуация с массовыми мероприятиями складывается лучше, чем в последние два года.

В Петербурге, несмотря на окончание пандемии COVID-19, продолжается волна отмен массовых мероприятий. Еженедельно в городе переносят выступления артистов. Об этом сообщили в "Деловом Петербурге".

Так, в Ледовой Дворце отменили концерт Ирины Аллегровой. В "Колизее" не вышла на сцену Вика Цыганова. Выступление группы "Кис-Кис" тоже отложили из-за смены организатора. Кроме того, не выступил перед петербургскими зрителями и коллектив "Три дня дождя", причина – смена площадки.

Артисты верят, что скоро смогут увидеться с фанатами. Они считают, что сейчас ситуация с массовыми мероприятиями складывается лучше, чем в последние два года.

Ранее на Piter.tv: певица Asti планирует открыть в центре Петербурга бар.

Фото: Pxhere