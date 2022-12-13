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Певица Asti планирует открыть в центре Петербурга бар
Сегодня, 9:17
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Певица Asti планирует открыть в центре Петербурга бар

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Артистка сама придумала меню.

В пятницу, 10 февраля, в центре Петербурга откроется бар певицы Asti. Об этом поп-исполнительница рассказала в своей группе в соцсети "ВКонтакте". 

Анна Asti призналась, что сама придумала меню. Многие блюда здесь будут готовить по рецептам певицы. 

В нашем баре вы сможете посплетничать, попробовать блюда по моим рецептам, а также мои авторские коктейли, куда я вложила частичку своей души и свой секретный ингредиент – любовь.

Анна Asti, певица

Артистка считает, что ее бар будет одним из самых душевных в Северной столице.

Ранее на Piter.tv: в Русском музее 16 февраля откроется выставка петербургской художницы Наталии Земляной.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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