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В Русском музее 16 февраля откроется выставка петербургской художницы Наталии Земляной
Сегодня, 17:45
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В Русском музее 16 февраля откроется выставка петербургской художницы Наталии Земляной

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Автор пишет картины в стиле петербургского структурализма.

В Русском музее откроется выставка петербургской художницы Наталии Земляной "Сотворение мира". Петербуржцы могут увидеть экспозицию с 16 февраля по 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре города. 

В залах Мраморного дворца можно увидеть более 80 живописных полотен и пастельных работ, которые создала художница с начала 90-х по настоящее время. Отметим, что ранее эти работы не выставлялись. 

Наталия  Земляная пишет картины в стиле петербургского структурализма. Автор является представителем "четвертого поколения" русского авангарда. Предшественниками художницы являются Филонов, Кандинский, Малевич, Петров-Водкин.



Ранее на Piter.tv: картины художницы Елены Осиповой изымают из офиса петербургского "Яблока".

Фото: ВКонтакте / Комитет по культуре Петербурга

Теги: выставка картин наталии земляной, выставка сотворение мира, русский музей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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