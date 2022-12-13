В Русском музее 16 февраля откроется выставка петербургской художницы Наталии Земляной

Автор пишет картины в стиле петербургского структурализма.

В Русском музее откроется выставка петербургской художницы Наталии Земляной "Сотворение мира". Петербуржцы могут увидеть экспозицию с 16 февраля по 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.

В залах Мраморного дворца можно увидеть более 80 живописных полотен и пастельных работ, которые создала художница с начала 90-х по настоящее время. Отметим, что ранее эти работы не выставлялись.

Наталия Земляная пишет картины в стиле петербургского структурализма. Автор является представителем "четвертого поколения" русского авангарда. Предшественниками художницы являются Филонов, Кандинский, Малевич, Петров-Водкин.





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Фото: ВКонтакте / Комитет по культуре Петербурга