Картины художницы Елены Осиповой изымают из офиса петербургского "Яблока"

Вишневский уверен, что полицейские приехали к офису по "заведомо ложному заминированию".

Полицейские из петербургского офиса "Яблока" изъяли картины художницы Елены Осиповой. Днем ранее там открылась ее выставка. Об этом рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский, назвав происходящее "операцией по изъятию картин", пишет "Коммерсант".

Днем 1 февраля в Петербурге "заминировали" региональный офис партии "Яблоко". Полицейские вывели всех сотрудников на улицу. Сегодня там проводилось работа над избирательной документацией для кандидатов от партии на довыборы.

Вишневский уверен, что полицейские приехали к офису по "заведомо ложному заминированию" ради того, чтобы изъять картины. Сами правоохранители утверждают, что хотят забрать полотна "на экспертизу". В офисе с полицией остаются член партии и Ольга Покровская, а также еще два сотрудника.

Интервью Piter.tv с Еленой Осиповой можно почитать здесь.

Ранее художница Елена Осипова из Петербурга стала почетным гражданином Милана. Признание означает солидарность с позицией петербургской художницы.

Фото: Piter.tv