Художница Елена Осипова из Петербурга стала почетным гражданином Милана

Признание означает солидарность с позицией петербургской художница.

Протестную художницу из Петербурга Елену Осипову признали почетным гражданином Милана. Информация об этом появилась на сайте муниципалитета 7 апреля.

В городском совете оценили пацифистскую позицию Осиповой и ее участие в протестах, которые проходили в городе после 24 февраля. Отмечается, что женщину арестовывали, но после освобождения она вновь выходила на улицы со своими плакатами.

Власти Милана пояснили: почетное гражданство является знаком солидарности и близости города к женщине, которая является символом граждан России, несогласных с политикой РФ.

Интервью Piter.tv с Еленой Осиповой можно почитать здесь.

Фото: Piter.tv