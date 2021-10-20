Художница Елена Осипова из Петербурга стала почетным гражданином Милана

Протестную художницу из Петербурга Елену Осипову признали почетным гражданином Милана. Информация об этом появилась на сайте муниципалитета 7 апреля.
В городском совете оценили пацифистскую позицию Осиповой и ее участие в протестах, которые проходили в городе после 24 февраля. Отмечается, что женщину арестовывали, но после освобождения она вновь выходила на улицы со своими плакатами.
Власти Милана пояснили: почетное гражданство является знаком солидарности и близости города к женщине, которая является символом граждан России, несогласных с политикой РФ.
Интервью Piter.tv с Еленой Осиповой можно почитать здесь.
Фото: Piter.tv
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