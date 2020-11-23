  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Роспотребнадзоре Петербурга не видят оснований для возвращения COVID-ограничений
Сегодня, 16:25
93
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Роспотребнадзоре Петербурга не видят оснований для возвращения COVID-ограничений

0 0

По словам Наталии Башкетовой, ежедневно в городе регистрируется более двух тысяч заболевших.

Эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса в Петербурге оценивается как напряженная, но находится под контролем. Об этом на рабочей встрече в Мариинском дворце заявила руководитель Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова.

По словам Наталии Башкетовой, ежедневно в городе регистрируется более двух тысяч заболевших.

Сложно предсказать течение эпидемического процесса коронавирусной инфекции, но можно предположить, что происходит становление сезонности в сторону осенне-зимнего периода, характерного для группы ОРВИ.

Наталия Башкетова

Руководитель Роспотребнадзора напомнила: чтобы защититься от гриппа и COVID-19, необходимо вакцинироваться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. На сегодняшний день в городе привито более 1,3 млн человек.

На текущем этапе распространения штамма "Омикрон" вводить ограничительные меры не требуется.

Также в Петербурге сократили количество коек для больных коронавирусом.

Фото: ЗакС Петербурга

Теги: наталия башкетова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии