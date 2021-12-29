Заболеваемость COVID-19 среди детей в Петербурге выросла в 8 раз

Резкий рост заболеваемости детей коронавирусом наблюдается в Петербурге. Несовершеннолетние после новогодних праздников стали заболевать в восемь раз чаще. Об этом рассказала главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова.
Особое увеличение заболеваемости наблюдается в группе от 14 до 17 лет. Это как раз те дети, которые активно посещают кружки, секции и различные мероприятия, поэтому "введение новых ограничений себя оправдывает".
Также при "взрывном" увеличении заболеваемости коронавирусом будет рассмотрен вопрос перевода школ на дистанционный формат.
Фото: pexels
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