Заболеваемость COVID-19 среди детей в Петербурге выросла в 8 раз

При "взрывном" увеличении заболеваемости коронавирусом будет рассмотрен вопрос перевода школ на дистанционный формат.

Резкий рост заболеваемости детей коронавирусом наблюдается в Петербурге. Несовершеннолетние после новогодних праздников стали заболевать в восемь раз чаще. Об этом рассказала главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова.

Особое увеличение заболеваемости наблюдается в группе от 14 до 17 лет. Это как раз те дети, которые активно посещают кружки, секции и различные мероприятия, поэтому "введение новых ограничений себя оправдывает".

Также при "взрывном" увеличении заболеваемости коронавирусом будет рассмотрен вопрос перевода школ на дистанционный формат.

Фото: pexels