Роспотребнадзор объяснил опасность дистанционного обучения

Петербургский Роспотребнадзор объяснил, почему считает нежелательным введение дистанционного образования в школах. Глава ведомства Наталия Башкетова направила соответствующее письмо Александру Беглову. Об этом сообщила "Фонтанка".
Глава петербургского Роспотребнадзора отметила, что на дистанционном обучении дети начнут посещать общественные места, расширят круг общения, и не будут соблюдать при этом профилактические меры. Это только приведет к распространению коронавирусной инфекции.
По данным Башкетовой, в школах сейчас проводится обеспечивается комплекс противоэпидемических мероприятий, которые помогает предотвратить распространение COVID-19.
Показатели заболеваемости коронавирусом в школах Петербурга снижаются.
Фото: Piter.tv
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