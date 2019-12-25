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Роспотребнадзор объяснил опасность дистанционного обучения
Сегодня, 12:52
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nastya960

Роспотребнадзор объяснил опасность дистанционного обучения

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Наталия Башкетова направила письмо Алекснадру Беглову.

Петербургский Роспотребнадзор объяснил, почему считает нежелательным введение дистанционного образования в школах. Глава ведомства Наталия Башкетова направила соответствующее письмо Александру Беглову. Об этом сообщила "Фонтанка".

Глава петербургского Роспотребнадзора отметила, что на дистанционном обучении дети начнут посещать общественные места, расширят круг общения, и не будут соблюдать при этом профилактические меры. Это только приведет к распространению коронавирусной инфекции.

По данным Башкетовой, в школах сейчас проводится обеспечивается комплекс противоэпидемических мероприятий, которые помогает предотвратить распространение COVID-19.

Показатели заболеваемости коронавирусом в школах Петербурга снижаются.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, наталия башкетова, обучение, роспотребнадзор, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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