Роспотребнадзор объяснил опасность дистанционного обучения

Наталия Башкетова направила письмо Алекснадру Беглову.

Петербургский Роспотребнадзор объяснил, почему считает нежелательным введение дистанционного образования в школах. Глава ведомства Наталия Башкетова направила соответствующее письмо Александру Беглову. Об этом сообщила "Фонтанка".

Глава петербургского Роспотребнадзора отметила, что на дистанционном обучении дети начнут посещать общественные места, расширят круг общения, и не будут соблюдать при этом профилактические меры. Это только приведет к распространению коронавирусной инфекции.

По данным Башкетовой, в школах сейчас проводится обеспечивается комплекс противоэпидемических мероприятий, которые помогает предотвратить распространение COVID-19.

Показатели заболеваемости коронавирусом в школах Петербурга снижаются.

Фото: Piter.tv