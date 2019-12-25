Вице-губернатор Ирина Потехина поблагодарила учителей, которые продолжают оставаться рядом с учениками.

Показатели заболеваемости коронавирусом в школах Петербурга снижаются. Об этом 21 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина. Она написала, что в школах Северной столицы впервые с начала учебного года снижается заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых.

Кроме того, зафиксировано снижение количества жалоб, которые приходят от родителей – "сегодня их в разы меньше, чем в стандартном учебном году", добавила Потехина.

Вице-губернатор отметила, что "коронавирусная" весна и не менее трудная осень заставили по-новому посмотреть на работу школы и учителя, увидеть нагрузку, которая падает на них. Ирина Потехина поблагодарила учителей, которые продолжают оставаться рядом с учениками.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские школы могут перевести на цикличное обучение. Дети в течение двух недель будут обучаться в дистанционном формате, а потом одну неделю ходить в школу.

Фото: Piter.tv