Петербургские школы могут перевести на цикличное обучение

Дети в течение двух недель будут обучаться в дистанционном формате, а потом одну неделю ходить в школу.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации школы Петербурга перейдут на цикличное обучение. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина в эфире программы "Открытая студия" на телеканале "78".

По словам чиновницы, полное закрытие классов власти города не планируют. Если ситуация с количеством заболевших коронавирусом в Петербурге ухудшится, то дети перейдут на цикличное обучение. В течение двух недель они будут учиться в дистанционном формате, а потом одну неделю ходить в школу. На удаленке школьники будут заниматься теорией, а возвращаясь в класс – писать контрольные, лабораторные и т.п.

"Если ситуация будет "совсем край", то будем обсуждать с Роспотребнадзором такую форму – "2 плюс 1", - отметила Потехина, добавив, что из-за этого придется перестраивать расписание школьников и еще много чего менять.

Ранее мы писали, что в Петербурге учителя стали болеть коронавирусом вдвое больше во время каникул.

Фото: Piter.TV