В Петербурге учителя стали болеть коронавирусом вдвое больше во время каникул

Вице-губернатор Ирина Потехина отметила, что почти все педагоги возраста более 65 лет не перешли на "удаленку".

Во вторник, 17 ноября, в интервью на телеканале "78" вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что число заболевших учителей в Петербурге за две недели школьных каникул выросло в два раза.

Потехина отметила, что родители сами решают, будет ли их ребенок переходить на дистанционный формат обучения, а вот учителям приходится присутствовать на работе каждый день, где может находиться бессимптомный заболевший ребёнок, который добирается в школу на общественном транспорте.

Так, после двухнедельных каникул число заболевших школьников выросло с 1400 до полутора тысяч, когда как заболеваемость среди учителей выросла сразу в два раза.

Потехина уточнила, что Смольный готов отпустить "педагогов в положении и педагогов возраста 65 плюс".

Ранее мы писали, что в Петербурге создали приложение для дистанционного обучения в начальной школе.

Фото: Piter.TV