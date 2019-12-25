В Петербурге создали приложение для дистанционного обучения в начальной школе

В приложении есть аудио, текстовый и иллюстративный материал по русскому языку и математике для учеников 1-3 классов.

В Петербурге создали мобильное приложение для помощи родителям учеников начальных классов в изучении материала школьной программы. Его можно использовать во время дистанционного и очно-заочного обучения. Об этом сообщила пресс-служба студии "Силуэт".

Приложение "Ключ – начальная школа" разработано интернет-студией вместе с группой родителей школьников и действующих петербургских преподавателей начальных классов. Программу можно скачать для iOS и Android.

В приложении есть аудио, текстовый и иллюстративный материал по русскому языку и математике для учеников 1-3 классов. Все содержание основано на образовательной программе "Школа России". Методические указания соответствуют определенным темам в учебниках.

Для студии "Силуэт" это уже второе мобильное приложение образовательной сфере. В прошлом году компания выпустила приложение "Электронный дневник" для портала "Петербургское образование".

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Фото: студия "Силуэт"