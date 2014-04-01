На 11,3% снизилась заболеваемость ОРВИ в Петербурге в конце марта

С 24 по 30 марта в городе зафиксировано чуть больше 43 тыс. случаев простудных заболеваний.

Последняя неделя марта увенчалась в Северной столице уменьшением количества заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 и общей тенденцией к снижению показателей заболеваемости, – передает пресс-службе петербургского отделения Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 11,37% по сравнению с предыдущей неделей марта. Темпы распространения острых респираторных вирусных инфекций остаются ниже предельного эпидемиологического порога.

Зарегистрировано 43 294 случая заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Из числа лабораторных исследований установлено, что причиной заболеваний являются вирусы гриппа в 77,0% случаев. Среди негриппозных респираторных инфекций чаще всего выявляются РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

В городе также зарегистрировали 2 653 случая заболевания гриппом. Всего же с начала сезона зафиксировано чуть больше 19,5 тыс. случаев. Заболеваемость COVID-19 также свидетельствует о положительной тенденции – за неделю ковидом заболели 225 человек (понижение заболеваемости составляет 10,4%)

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