В Петербурге впервые за 20 лет проходят соревнования по спортивной гимнастике

За победу борются свыше 200 спортсменок из 20 регионов, лучшие войдут в молодежную сборную.

Впервые за 20 лет в Петербурге проходят масштабные соревнования по спортивной гимнастике. Об этом рассказали в Смольном 1 апреля.

Первенство страны по спортивной гимнастике среди девушек и юниорок стартовало в спортивной школе олимпийского резерва Пушкинского района. Состязания продлятся до 4 апреля. За победу борются свыше 200 спортсменок из 20 регионов, лучшие войдут в молодежную сборную.

Особенность турнира – командный формат, где результат каждой гимнастки влияет на общую позицию своей сборной. Юниорки выступают в составе шести человек, а девушки – в составе четырех. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Всего в Северной столице спортивной гимнастикой занимаются более 2 тыс. человек в девяти учреждениях. Из них 85 атлетов – кандидаты в мастера спорта, 28 – мастера спорта и два спортсмена – мастера спорта международного класса.

Ранее на Piter.TV: петербурженка завоевала две серебряные медали в спортивных соревнованиях в Нью-Дели.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга