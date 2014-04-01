  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге впервые за 20 лет проходят соревнования по спортивной гимнастике
Сегодня, 14:58
160
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге впервые за 20 лет проходят соревнования по спортивной гимнастике

0 0

За победу борются свыше 200 спортсменок из 20 регионов, лучшие войдут в молодежную сборную.

Впервые за 20 лет в Петербурге проходят масштабные соревнования по спортивной гимнастике. Об этом рассказали в Смольном 1 апреля. 

Первенство страны по спортивной гимнастике среди девушек и юниорок стартовало в спортивной школе олимпийского резерва Пушкинского района. Состязания продлятся до 4 апреля. За победу борются свыше 200 спортсменок из 20 регионов, лучшие войдут в молодежную сборную. 

Особенность турнира – командный формат, где результат каждой гимнастки влияет на общую позицию своей сборной. Юниорки выступают в составе шести человек, а девушки – в составе четырех.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Всего в Северной столице спортивной гимнастикой занимаются более 2 тыс. человек в девяти учреждениях. Из них 85 атлетов – кандидаты в мастера спорта, 28 – мастера спорта и два спортсмена – мастера спорта международного класса. 

Ранее на Piter.TV: петербурженка завоевала две серебряные медали в спортивных соревнованиях в Нью-Дели. 

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга 

Теги: спорт, спортивная гимнастика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии