В Петербурге завершился сезон ОРВИ

Петербург избежал эпидемии гриппа и простуды.

В Петербурге с 21 марта отменили усиленные мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ. Постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Отменить с 21.03.2023 действие постановления главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 13 декабря 2022 года "Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов в Санкт-Петербурге. Постановление Наталии Башкетовой

В документе указано, что эпидемиологическая обстановка в городе улучшилась. Петербург избежал эпидемии гриппа и простуды. За шесть недель заболеваемость упала на почти на 23 процента.

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