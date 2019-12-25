Что откроется в Петербурге 7 и 12 сентября

После нескольких месяцев жестких ограничений Петербург постепенно возвращается к привычной жизни. От целого ряда запретов город избавится уже на этой неделе, а именно 7 и 12 сентября. Открытия некоторых заведений петербуржцы ждали чуть ли не весь карантин. Подробности читайте в материале Piter.TV.

Ограничения в СПб

Так, с 7 сентября жители Северной столицы смогут получать социальные услуги в помещениях организаций. При этом всем посетителям придется соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора.

В частности, организации социального обслуживания можно будет посещать только по предварительной записи. Сотрудники и посетители должны соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты. Допускается проведение групповых занятий численностью не более 10 человек.

Открытие кинотеатров в СПб

Открытия ресторанов, торговых центров, а также кинотеатров многие жители города ждали больше всего. Если работа первых двух возобновилась еще в конце июля, то о кинотеатрах долгое время не было слышно ничего. В конце августа Ассоциация владельцев кинотеатров Петербурга была вынуждена написать письмо губернатору Александру Беглову с требованием разрешить им работать с 1 сентября или компенсировать расходы по содержанию простаивающих не по их вине заведений.

И вот слова предпринимателей были, наконец, услышаны. С 12 сентября возобновляется работа не только кинотеатров, но театров и других организаций исполнительских искусств при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, стандарта безопасной деятельности и соблюдения гражданами социальной дистанции.

Снятие ограничений

Также с 12 сентября горожанам, достигшим 18 лет, разрешается проводить в помещениях спортивные, культурные и зрелищные мероприятия. Для детей этот запрет сохраняется до 20 сентября. Исключения составляют мероприятия, на которых несовершеннолетние присутствуют вместе с родителями, опекунами и попечителями.

С 12 сентября возобновляется розничная торговля и оказание услуг в помещениях общего пользования ТЦ. С этого дня начнут работу фуд-корты и фуд-плейсы. Снимается запрет на бронирование, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха.

12 сентября отменяется предварительная запись для посетителей бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов.

С 16 сентября в Петербурге после карантина возобновляет работу дельфинарий. Билеты на шоу-программы уже появились в продаже.

Фото: pixabay.com, ВКонтакте / Дельфинарий в СПб. Официальная группа.