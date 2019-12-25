Кинотеатры Петербурга потребовали от губернатора открытия с 1 сентября

Владельцы и руководители кинотеатров напомнили губернатору о 5-месячном простое.

Ассоциация владельцев кинотеатров Петербурга написала письмо губернатору города Александру Беглову. Бизнесмены требуют от градоначальника разрешить им работать с 1 сентября или компенсировать расходы по содержанию простаивающих не по их вине заведений. Соответствующее послание опубликовано в Facebook Ассоциации.

Владельцы и руководители петербургских кинотеатров напомнили Беглову о 5-месячном простое и задались вопросом, чем ситуация в Северной столице коренным образом отличается от ситуации в Москве, где с 1 августа принято решение о возобновлении работы кинотеатров.

"Не является ли это проблемой именно качества принятых решений властей нашего города?" – спросили в Ассоциации Беглова.

Владельцы кинотеатров заявили, что в период пандемии остались со своими проблемами "один на один". При этом они уверены, что ни в России, ни за рубежом кинотеатры никогда не становились источником распространения коронавирусной инфекции.

Ранее соответствующее послание губернатору города Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину написала сеть кинотеатров "Мираж Синема".

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