В Петербурге с 7 и 12 сентября отменяют ряд коронавирусных ограничений

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин прокомментировал очередное снятие ограничений по коронавирусу.
Так с 7 сентября петербуржцы смогут получать социальные услуги в помещениях организаций соцобслуживания в очной форме по предварительной записи.
С 12 сентября свою работу возобновляют кинотеатры, разрешается проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в помещениях. Посещать их смогут только совершеннолетние.
Также с 12 числа в Петербурге возобновляется розничная торговля в помещениях общего пользования в торговых центрах. Начнут работать фуд-корты и фуд-плейсы. Для посетителей фитнес-залов, бассейнов, библиотек будет отменена предварительная запись.
Мы очень внимательно следили за эпидемической обстановкой. В течение июля-августа она улучшалась.
Евгений Елин
Ранее в Смольном заявили о смене подхода к сдерживанию коронавируса.
Фото: pixabay
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