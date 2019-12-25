В Петербурге с 7 и 12 сентября отменяют ряд коронавирусных ограничений

Евгений Елин прокомментировал очередное снятие ограничений по коронавирусу.

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин прокомментировал очередное снятие ограничений по коронавирусу.

Так с 7 сентября петербуржцы смогут получать социальные услуги в помещениях организаций соцобслуживания в очной форме по предварительной записи.

С 12 сентября свою работу возобновляют кинотеатры, разрешается проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в помещениях. Посещать их смогут только совершеннолетние.

Также с 12 числа в Петербурге возобновляется розничная торговля в помещениях общего пользования в торговых центрах. Начнут работать фуд-корты и фуд-плейсы. Для посетителей фитнес-залов, бассейнов, библиотек будет отменена предварительная запись.

Мы очень внимательно следили за эпидемической обстановкой. В течение июля-августа она улучшалась. Евгений Елин

Ранее в Смольном заявили о смене подхода к сдерживанию коронавируса.

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