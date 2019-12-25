В Смольном заявили о смене подхода к сдерживанию коронавируса

Предприятия и бизнес будут закрывать в самую последнюю очередь.

По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, в случае роста заболеваний коронавирусом, закрывать производства, сферы бизнеса и экономики будут в последнюю очередь. Правительство города решило изменить подход к ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Однако, неизменным остается соблюдение дистанции, ношение масок и перчаток. Также Елин отметил, что на данный момент медицинская система в Петербурге в разы лучше подготовлена к выявлению и лечению коронавируса, чем в апреле-июне. В городе сформирован запас лекарств, средств индивидуальной защиты.

С 1 апреля в Петербурге в пять раз увеличилось количество предприятий, вовлеченных в производство СИЗ. Компании производят ежедневно более 800тысяч масок, 20 тысяч медицинских халатов, 8 тысяч защитных комбинезонов.

Стоматологи, которые лечили больных коронавирусом, получат выплаты.

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