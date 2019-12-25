Стоматологи, которые лечили больных коронавирусом, получат выплаты

Активисты Общероссийского народного фронта смогли добиться выплат.

В среду, 2 сентября, стало известно, что Активисты Общероссийского народного фронта удалось помочь врачам Стоматологической поликлиники №33. ОФН добились выплат, которые полагаются врачам за работу с больными коронавирусом.

Врачи лечили по тридцать петербуржцев в день, в том числе с подтвержденным коронавирусом: отказать в лечении острой зубной боли не могли. Борьба за денежную компенсацию длилась несколько месяцев, активистам удалось победить, а врачам – получить федеральные выплаты.

Ранее мы писали, что петербургского эпидемиолога оштрафовали из-за заражения сотрудников больницы.

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