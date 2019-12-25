Что открылось в Петербурге 27 июля?

Петербург постепенно возвращается к привычной жизни после нескольких месяцев жесткого карантина. С 27 июля в городе вступает в силу третий этап снятия ограничений. С этого дня свою работу возобновляют торговые центры, заведения общественного питания, музеи и детские сады. Подробности читайте в материале Piter.TV.

Открытие ТЦ в Петербурге

Неоднократные обращения представителей бизнес-сообщества к губернатору Александру Беглову, наконец-то, оказались услышаны. В понедельник, 27 июля, свои двери для посетителей открыли торговые центры Петербурга. В их числе, ТРК "Галерея", ТРК "Питер Радуга", ТРК "Лето" и др.

Чтобы это произошло, 23 июля представители ТЦ подписали соглашение и взяли на себя обязательства исполнять все стандарты безопасной деятельности. В частности, на территории торговых центров необходимо носить средства индивидуальной защиты, а на входе проверять температуру у посетителей. Сотрудники ТЦ должны следить за соблюдением социальной дистанции и проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей.

Теперь посетители магазинов одежды перестанут испытывать дискомфорт, связанный с закрытием примерочных. Работа этих зон возможна при соблюдении следующих условий:

- термическая обработка одежды после каждой примерки посетителями;

- заполняемость примерочной зоны в шахматном порядке;

- наличие кожных антисептиков с дозатором при входе в примерочную зону;

- сотрудники, работающие в примерочных зонах, должны носить одноразовые маски и перчатки;

- установка в примерочных зонах бактерицидных ламп закрытого типа;

- нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции при ожидании в очереди в примерочную зону.

В Петербурге снимают ограничения

С 27 июля в Петербурге также открылись бассейны и фитнес-центры в ТЦ и ТРК. Сохраняется запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования торговых центров.

Закрытыми пока останутся объекты развлечения и досуга. Однако для маленьких петербуржцев откроют детские игровые комнаты.

Когда откроются рестораны в СПб

Открытие летних веранд стало отличной новостью для петербуржцев, которые устали готовить и есть дома. Однако погода в городе меняется так часто, что сидеть на улице не всегда комфортно. Также не у всех заведений общественного питания есть веранды, поэтому людям приходилось забирать заказ с собой и есть на ходу или искать лавочку неподалеку.

Теперь эта проблема решена. Ресторанам и кафе разрешили работать в полную силу при соблюдении нескольких условий:

- размещение столов с учетом расстояния не менее 1,5 метров;

- обработка столов и всех предметов сервировки стола, включая меню, после каждого посетителя;

- запрещается использовать предметы сервировки, декоративные предметы и меню в том случае, если они изготовлены из материала, который нельзя обработать.

Снятие третьего этапа ограничений

В рамках третьего этапа снятия ограничений возобновляется работа детских садов. Во время пандемии работали только дежурные группы, попасть в которые могли далеко не все дети. Теперь родители смогу вздохнуть спокойно и полноценно заняться своими делами, пока их ребенок находится в садике под присмотром воспитателей.

Также 27 июля могут открыться частные музеи и выставочные залы, разрешили проводить экскурсии. Могут возобновить работу аквапарки, туроператоры и турагенства. Снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах Петербурга.

В помещении, где проводится торжественная регистрация браков, станет возможным одновременное присутствие до 30 человек (без учета сотрудников ЗАГСа).

Возобновление деятельности всех перечисленных организаций возможно при условии получения уникального QR-кода, который подтверждает готовность выполнения всех стандартов безопасности.

Другие временные ограничения продлеваются до 16 августа. В частности, сохраняется запрет на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых и публичных мероприятий.

Фото: pixabay.com