В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны

В ТРЦ могут открыться бассейны, фитнес-центры и детские игровые комнаты.

В понедельник, 27 июля, в Петербурге возобновили работу торговые центры, заведения общественного питания, а также туроператоры и детские сады. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

Кроме того, на территории города сняли ограничения на проведение экскурсий. В ТРЦ могут открыться бассейны, фитнес-центры и детские игровые комнаты. При этом объекты развлечения и досуга в ТЦ по-прежнему останутся закрытыми. Также сохранится запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах и фойе торговых центров.

Ранее мы писали, что в Пулково 27 июля отменили пять рейсов.

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