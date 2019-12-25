В Пулково 27 июля отменили пять рейсов

Самолеты не полетят в Омск, Симферополь, Сочи и Анталью.

В понедельник, 27 июля, в петербургском аэропорту Пулково отменили пять рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, сегодня отменили рейсы U6 067 и U6 1073 "Уральских авиалиний", которые должны были отправиться из Петербурга в Омск и Анталью. Также в Симферополь и Сочи не полетят WZ 785 и WZ 751 авиакомпании Red Wings. В Сочи нельзя будет улететь и на рейсе FV 5569 "России".

Напомним, 27 марта Россия полностью приостановила международное авиасообщение. Исключение составляют вывозные рейсы и отдельные полеты по поручению правительства. Запрет на международные полеты продлен до 1 августа.

Ранее мы писали, что 27 июля в Петербурге будет солнечно, тепло и сухо.

Фото: pixabay.com