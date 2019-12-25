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27 июля в Петербурге будет солнечно, тепло и сухо
Сегодня, 8:10
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Alena_Zinovieva

27 июля в Петербурге будет солнечно, тепло и сухо

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Температура воздуха в городе поднимется до +24…+26 градусов.

В понедельник, 27 июля, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует периферия антициклона. При переменной облачности сегодня обойдется без дождей. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, в этот день солнечные лучи продолжат процессы повышения температурного фона. Столбики термометров днем поднимутся до +24…+26 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге прогремел салют в честь Дня ВМФ.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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