27 июля в Петербурге будет солнечно, тепло и сухо

Температура воздуха в городе поднимется до +24…+26 градусов.

В понедельник, 27 июля, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует периферия антициклона. При переменной облачности сегодня обойдется без дождей. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, в этот день солнечные лучи продолжат процессы повышения температурного фона. Столбики термометров днем поднимутся до +24…+26 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге прогремел салют в честь Дня ВМФ.

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