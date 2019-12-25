В Петербурге выделили 1,17 млрд на горячее питание школьников

С 1 сентября получать бесплатную еду в столовых смогут 235 тысяч детей.

С 1 сентября в петербургских школах запустили организацию бесплатного горячего питания для школьников с 1 по 4 классы. Ранее, напомнили в пресс-службе ЗакСа, ученики получали завтраки с компенсацией стоимости из городского бюджета в размере 70%.

По словам спикера городского парламента Вячеслава Макарова, кардинально менять систему организации школьного питания не пришлось: почти 100% детей и ранее получали горячее питание в школах, а взаимодействие учреждений с подрядными организациями было хорошо налажено. Минувшей весной депутаты внесли изменение в Социальный кодекс Петербурга, сделав питание полностью бесплатным. 235 тысяч детей смогут есть в 719 столовых и 89 буфетах, для этого город выделил порядка 1, 17 млрд рублей.

Ране мы рассказывали, что безопасность очного обучения обошлась Петербургу в 6 млрд рублей.

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